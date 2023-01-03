韩政府公布新一批单边对北制裁名单 总统室召开安全状况评估会议

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韩国国际广播电台报道：韩国政府公布新一批单边对北韩制裁名单，将帮助北韩开发核与导弹、回避对北制裁的4名个人和5家单位列入其中。这是尹锡悦政府成立以来第四次单独对北韩采取制裁措施。自去年10月首次制裁措施公布后，目前共有31名个人、35家机构和单位被列为单边制裁对象。外交部20日宣布，作为应对北韩18日发射远程弹道导弹、20日发射短程弹道导弹的应对措施，将下述人员和单位列为单边制裁对象。受制裁的个人为李成云（音）、金秀一（音）、李石（音）、AMTCHENTSEV Vladlen（南非）。这些人员作为北韩政府的代理人，参与受制裁物资的运输和出口活动，参与油类产品对北出口活动，为北韩开发核与导弹、回避对北制裁并获取资金提供帮助。受制裁的单位为松原船舶公司（音）、东兴船舶贸易公司（音）、大振贸易总公司（音）、Transatlantic Partners Pte. Ltd、Velmur Management Pte. Ltd（新加坡）。外交部表示，这些单位或作为北韩的海运公司参与回避海上制裁的活动，或交易北韩产煤炭并通过对北出口油类产品，为北韩的核与导弹开发、回避对北制裁提供帮助。外交部表示，此次措施依据《外汇交易法》和《禁止用于威胁目的和大规模杀伤性武器扩散的资金筹措行为法》制定，若要与制裁对象进行外汇、金融交易，须获得韩国银行行长和金融委员会的事先批准。外交部强调，北韩反反复复的挑衅只会招来作茧自缚的结果，促使韩美加强遏制力、令国际社会的制裁网更加严密。另外，北韩发射短程弹道导弹后，总统室在国家安保室长金圣翰的主持下召开安全状况评估会议，检查军方的应对态势。总统室有关人士表示，在20日召开的会议上听取了联合参谋本部关于北韩发射弹道导弹的报告。继两天前发射洲际弹道导弹之后，北韩再次发射短程弹道导弹，总统室正分析北韩的用意并密切关注其动向。2月18日，北韩发射“火星-15型”洲际弹道导弹，20日上午又在平安南道肃川向东海发射2枚短程弹道导弹。