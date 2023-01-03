联合国、美国、欧盟、G7纷纷谴责北韩发射洲际弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯当地时间19日敦促北韩立即停止挑衅。古特雷斯的发言人杜加里克当天发布声明说，古特雷斯秘书长强烈谴责北韩再次发射洲际弹道导弹。古特雷斯在声明中强调，敦促北韩立即停止挑衅行动，全面遵守安理会所有相关决议规定的国际义务。古特雷斯还表示，要求北韩重启旨在实现可持续和平和韩半岛完全、可验证无核化的对话。美国对北韩时隔一天再次发射弹道导弹提出强烈谴责，称这是对地区和国际社会施加威胁的行为。美国国务院发言人当地时间19日表示，北韩不久前的洲际弹道导弹发射和此次发射违反了联合国安理会的多项决议，对邻国和国际社会构成威胁，我们谴责北韩发射弹道导弹的行为，同时对韩国和日本的防卫承诺坚若磐石。美军印太司令部也在声明中指出，我们了解到北韩再次发射弹道导弹，正与同盟国和伙伴保持紧密磋商。司令部表示，此次发射不会对美国的人员、领土和同盟即刻构成威胁，但明确显示出非法大规模杀伤性武器和弹道导弹项目会导致局势动荡。欧盟当地时间19日谴责说，北韩前一天发射远程弹道导弹威胁国际社会和地区的和平稳定，是危险鲁莽的行为。欧盟对外行动署发言人当天发布声明说，北韩的核与导弹项目对所有国家构成了威胁，需要联合国安理会采取适当的应对措施。声明还敦促北韩立即停止导弹发射，与美国、韩国展开建设性对话，并表示欧盟决不允许北韩破坏国际不扩散体系。七国集团（G7）外长也于当地时间18日就北韩发射据信为洲际弹道导弹的远程弹道导弹提出强烈谴责，称这一举动明显违反了联合国安理会决议。据德国外交部的新闻资料，七国集团外长在当天会晤后发布的声明中表示，强烈敦促北韩严格履行安理会决议规定的义务。七国集团外长还表示，国际社会应团结应对北韩鲁莽的行动，包括从联合国安理会层面采取重大措施，呼吁所有国家全面、有效、严格履行联合国安理会决议。