韩政府拟年内公布逾30项新增长4.0推进对策 扶持开发韩版ChatGPT

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韩国国际广播电台报道：韩国政府今年将公布逾30项新增长4.0战略推进对策。新增长4.0战略推进对策旨在为未来产业确保增长动力。20日，政府在副总理兼企划财政部长官秋庆镐的主持下召开紧急经济长官会议，介绍了包含上述内容的各年度新增长4.0战略推进路线图。政府将于年内公布30项以上主要对策，覆盖数字日常化、战略产业支援、K-文化融合型旅游等15个新增长项目。从各领域来看，“全体国民人工智能日常化推进计划”将于今年6月公布，该计划旨在运用人工智能服务来解决民生问题。同时，政府将为韩国版ChatGPT研发制定制度性扶持方案。政府将推进修改《著作权法》，允许在用于开发超大型人工智能的数据分析工作中使用著作，同时还将为中小企业、大学运用超大型人工智能提供支援。在战略产业领域，政府决定重点支援投资计划履行和下一代技术研发。半导体方面，政府将通过大规模国内投资建立产业园区。电池方面，将研究修建国内下一代生产线。显示面板将被纳入国家战略技术，获得最高水平的税制支援。政府将于3月先后公布系统芯片生态系统强化战略和半导体、电池、显示面板领先型研发战略，6月将公布显示面板重夺世界第一的战略。政府还将加快打造综合海洋休闲旅游城市“韩国版坎昆”，到2030年将制定K-旅游休养带开发计划，并于年内建立4100亿韩元的文化内容基金，打造内容领域的“韩国版迪士尼”。另外，政府将于2月公布智能物流基建方案，3月公布文化内容产业出口扩大战略，4月公布未来核能技术开发和成果推广战略，6月公布釜山港镇海新港推进战略等。