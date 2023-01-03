韩国民生活质量较疫情前改善 但仍处于较低水平

韩国国际广播电台报道：韩国政府每年公布《生活质量报告》，以了解增长率等经济指标无法体现的国民生活情况。从今年的指标来看，总体情况较去年有所改善。统计厅20日公布的《国民生活质量》报告显示，2021年的肥胖率为37.1%，较2020年的38.3%有所下滑。人均国内旅游天数为6.58天，较前一年（5.81天）有所增加。国内旅游体验率为89%，较新冠疫情前（2019年85%）有所提高。多项在疫情期间因外部活动受限而恶化的指标均出现了改善。随着外部活动的减少而下跌的对他人信任度上升9个百分点，达到59.3%。社会团体参与率也上升了1.3个百分点，为47.7%。在2022年新制定的62个指标中，47个指标较上一次调查有所改善，占比高达75%。尽管外部活动有关指标出现改善，但社会指标仍表现不佳。社会指标是拉低韩国国民生活质量的主要原因。2021年的自杀率为每10万人中26人，较上一次调查增加0.3人。独居老人占比为20.8%，上升0.2个百分点。儿童遭受虐待的发生率迅猛上升。以2021年为准，每10万人中就有502.2起，较2020年（401.6起）增加逾100起。受到社会指标恶化的影响，韩国国民的主观生活质量在国际上仍处于较低水平。经合组织公布的反映主观生活满意度的幸福指数显示，韩国得分仅为6.3分，低于最近三年经合组织成员国的平均得分（6.7分）。