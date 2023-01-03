韩汽车生产、内需、出口连续六个月增长 1月出口额创历年同期新高

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韩国国际广播电台报道：韩国汽车生产、内需、出口连续六个月增长。受环保型汽车畅销的推动，1月出口额创下历年同期新高。产业通商资源部20日公布的《1月汽车产业动向》显示，1月汽车出口额同比增长21.9%，达到49.8亿美元，实现历年同期新高。出口量为20.1万辆，同比增长11.3%。平均出口单价为燃油车约2万美元、环保型汽车3万美元。从各品牌情况来看，现代汽车的电动汽车出口增长、SUV出口下滑，总出口量增长1.1%。起亚汽车增长19.7%。另外，韩国通用增长32.3%，双龙汽车增长42.1%，雷诺减少10.3%。1月环保型汽车出口额同比增长42.3%，达到17.9亿美元。出口量增长29.8%，达到5.7万辆，出口额、出口量双双创下历年新高。环保型汽车在总出口额中占比首次突破35%，带动了出口增长。电动汽车出口量为27223辆，同比增长63.1%。混合动力车（23956辆）、插电式混合动力车（5420辆）分别增长6.0%和24.6%，氢能车（97辆）增长102.1%。1月汽车产量为30.7万辆，同比增长13.2%。内需销量同比增长4.7%，达到11.7万辆。其中环保型汽车销量为2.3万辆，同比增长28.9%。由此，汽车生产、内需、出口三项指标均连续六个月增长。