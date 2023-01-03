尹锡悦：应严正应对工会非法行为

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，部分工会在建设现场进行非法行为，政府有关部门应予以严正应对。尹锡悦再次强调，工会获得政府提供的财政支援，应公开会计账簿。有关部门21日提出对工会非法行为等的综合对策。尹锡悦表示，应杜绝建筑现场的违法、违规行为。部分工会被称为“既得权强硬工会”，恣意进行强迫招聘、勒索钱财、妨碍工程等非法行为，为国民造成了损失，须严正应对。尹锡悦表示，如果对工会的暴力和非法行为置之不理，就不能称之为国家。应集中查处违法行为，若发现违法行为，须依法采取严正措施。国土部和法务部等向尹锡悦总统提出了综合对策报告，内容涵盖对建设现场非法行为进行现场调查和拒绝时将被处以罚款，并修订查获非法行为时可进行刑事处罚的相关法律等。尹锡悦还再次强调公开工会的会计账簿。政府五年期间向工会提供1500亿韩元的支援，工会会费税额减免实际上也属于财政支援，因此须提交会计账簿。尹锡悦表示，对拒绝会计透明度的工会持续提供财政支援，负担血汗税金的国民将难以接受。尹锡悦还再次要求强化作为物价对策提出的金融和通信领域的竞争系统。尹锡悦表示，自由市场经济体制的关键在于公正竞争，为提高市场效率性和国民利益，有关部门应谋求制度改善方案。