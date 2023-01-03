韩半导体产业或因ChatGPT迎来新复兴期

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韩国国际广播电台报道：对话式人工智能ChatGPT引爆热议后，全球跨国企业围绕人工智能主导权展开了激烈竞争。韩国半导体产业是否会迎来新的复兴期将取决于此次竞争。ChatGPT被称为信息通信的革命，短时间内处理无数次运算有赖于图形处理器（GPU），而驱动ChatGPT需要一万多个图形处理器，SK海力士的高功能记忆半导体适用于此。SK海力士副社长金佑铉（音）表示，我们的下一代战略产品高带宽存储器（HBM）具备最强的竞争力，市场占有率遥遥领先。图形处理器之类的人工智能半导体的需求越多，韩国主力产品记忆半导体的需求也就越多。预计人工智能半导体市场的规模将从2020年的220亿美元增至2026年的861亿美元，增长将近四倍。将成为突破半导体产业逆境的新机会。三星电子记忆事业部金在俊（音）表示，对话式人工智能服务将对未来记忆半导体的需求产生积极影响。不过只凭记忆半导体难以在市场上立足，需要相当于人工智能大脑的非记忆半导体，尤其是负责运算的系统半导体。低电力高速运算功能和信息存储记忆体相结合的"智能型半导体"技术被认为是有效方案。三星电子和NAVER已宣布携手开发人工智能半导体。政府已决定截至2030年斥资8200余亿韩元对开发下一代人工智能半导体提供支援。