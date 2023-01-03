三星电视世界市场连续17年排第一 LG电子OLED连续10年全球居首

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韩国国际广播电台报道：在全球经济低迷导致电视需求放缓的情况下，三星电子电视机在世界市场的销售额连续17年稳居第一。LG电子OLED（有机发光二极管）电视机销售量连续10年全球居首。据市场调研机构奥姆迪亚消息，2022年三星电子电视机销售额占全球的29.7%，稳居第一。LG电子占比16.7%，排名第二。去年全年三星电子QLED电视销量达965万台，自2017年上市后累计销量突破3500万台大关。得益于此，去年在2500美元以上的高端电视机市场，包括三星在内的整体QLED电视的销售额占比46.2%。尤其是三星电视在高端产品市场和75英寸以上超大型电视机市场也稳居首位。三星电子在高端产品市场的销售额占比48.6%。75英寸以上和80英寸以上的超大型电视市场上占比分别为36.1%和42.9%。LG电子OLED电视机销售量连续10年全球居首。据奥姆迪亚消息，去年LG电子OLED电视出货量为382.4万台，在OLED电视市场全球居首。2013年至今，LG电子OLED电视累计出货量突破1500万台大关。以出货量为准，去年LG电子在OLED电视市场的占有率逼近60%。另外，70英寸以上超大型OLED电视出货量同比增加12%以上。