韩国下月1日开始解除对从中国入境者的PCR检测

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定从下月1日开始，解除对从中国入境者的PCR检测。但是，入境前的检测和检疫信息事前输入义务等将再维持10天。据KBS记者报道，从下个月开始，从中国入境的人员入境后也不必接受PCR检测。中央灾难安全对策本部有关人员22日表示，从下月1日开始，将解除对从中国入境人员的PCR检测。来自中国香港和澳门的入境人员同样入境后暂停检测。另外，政府还决定，解除到达机场的一元化措施，恢复通过仁川国际机场以外的其他机场入境。有鉴于此，连接韩国地方机场和中国的直飞航班也将重新开始运行。但是，入境前进行PCR检测，并登记检查结果、滞留信息等的二维码输入等的义务将维持到下月10日。韩国中央灾难安全对策本部表示，将确认其他措施中断后的疫情情况等，经过评价后结束相关措施。至此，从上月初开始适用的针对来自中国的入境者的防疫措施历时两个月大部分都进入了解除阶段。中央灾难安全对策本部第二总协调官、行政安全部灾难安全管理本部长金星表示，从中国入境者的新冠阳性率也从1月第一周的18.4%下降到2月第三周的0.6%，由此可以判断韩国对相关防疫措施有可能进一步放宽。"韩国国内新型冠状病毒的流行也维持着稳定的水平。每周日平均确诊人数连续8周呈减少趋势，危重症患者人数也下降到了7个月以来的最低水平。进入本月以来，死亡人数也持续减少。但是，新冠再感染病例呈增加趋势。上周新冠病毒确诊者中再感染推测比率为25.73%，最近一个月每周都在上升。防疫部门方面表示，为了防止再次感染及重症患者的增加，需要保护高危人群，并积极建议60岁以上人群追加接种新冠疫苗。