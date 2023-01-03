去年韩国生育率历来最低

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韩国国际广播电台报道：去年韩国新生婴儿降至25万名，再次创下历来最低记录。总和出生率也跌破0.8人。由此，人们对人口急剧减少的忧虑进一步加深。据KBS记者报道，据韩国统计厅的初步调查结果显示，去年韩国出生婴儿人数为24万9000人，同比减少11000多人，减幅为4.4%，再次创下历来最低记录。据统计，2017年韩国新生儿跌破40万人之后，时隔3年再次跌破30万人，去年则进一步降至25万人以下。预计一名女性一生中生育的孩子数的总和生育率去年为0.78名，首次下降到0.8名以下，还不到经合组织(OECD)成员国平均总和生育率1.59名的一半。按地区来看,世宗市是唯一总和出生率超过1名的地区，首尔为0.59名，在17个市道中最低。韩国统计厅人口动向科科长林永一(音译)表示，韩国去年的婚姻人口是1970年以来的最低水平，婚姻人口减少对婴儿出生率构成了影响。在新生儿减少的情况下，韩国死亡率则不断增加。随着人口高龄化和新冠疫情的影响，去年的人口死亡者为37万2000多人，同比增长17%。为此，人口自然减少了12万3千多人。与57000多名自然减少的前一年相比，减少幅度扩大了2倍以上。韩国人口自2020年首次转为自然减少以来，每年减少幅度都呈进一步扩大的趋势。每年都在刷新婚姻人数最低记录的同时，再加上回避生育的现象，对韩国人口减少将进一步加速的忧虑越来越大。