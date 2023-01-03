去年秋季韩国蜜蜂减少100亿只

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韩国国际广播电台报道：去年秋季韩国出现了100亿只蜜蜂死亡和消失的现象，为此，韩国政府开始采取应对措施。政府方面分析认为，害虫“叶螨”是出现上述现象的主要原因，而农户则认为，这是出于异常气候的影响。据KBS记者报道，据统计，去年9月至11月，全国共有50万个蜂箱出现蜜蜂消失或死亡的现象。有鉴于一个蜂箱平均生活着2万只蜜蜂，共有100亿只蜜蜂在三个月内遭受了损失。去年冬季也持续出现上述现象，受害规模进一步增加。去年冬季，蜜蜂消失了80亿只，秋季也再度出现这一现象，去年蜜蜂同比减少了8.2%。韩国政府有关部门认为，害虫叶螨是造成上述现象的主要原因。养蜂农户没有充分做到防害措施、或者防害药剂用量过多，导致蜜蜂的免疫力下降。韩国农林畜产食品部畜产政策官金廷郁说，过度使用防害药剂导致耐药性增加，蜜蜂体力也会下降，所以这些因素起到了综合性作用。与此相反，农户则主张，秋季和冬季反复出现异常低温和异常高温，对蜜蜂生态构成了影响。政府对此表示，尚未证明上述因素与此次蜜蜂灾害的直接关联性，政府计划集中进行防治工作。政府还决定，在越冬后迅速向农户供应防治药品，并将6月到10月定为集中防治期。另外，政府还计划提前向遭受损失的农户提供蜂箱，每个农户最多支援1千万韩元的农畜产经营资金，用于购买饲料费、器材等。政府认为，即使蜜蜂数量急剧减少，对国内养蜂产业也不会产生太大影响，对生态系统的影响也会有限。