日本批准福岛核污水排海计划修改案 韩政府将持续检验

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韩国国际广播电台报道：韩国政府就日本福岛核污水排海计划表示，“将持续检验，确保污水在科学、客观角度上安全，并以符合国际法和国际标准的方式得到处理”。国务调整室22日表示，日本原子能管制委员会批准了包括减少接受检测的放射性物质种类等内容的福岛核污水排海实施计划修改案，并称“政府今后仍将以我国国民的健康安全为最优先原则”。政府表示，将积极从科学和技术角度对日本核污水排海计划展开研究，并综合确认、评估国际原子能机构的污水分析等检验结果和日方排海设备的性能等。另外，政府表示，为应对日方执意排污入海，将继续运营我国海洋、水产品安全管控系统，包括扩大对国内远海和近海地区的放射性物质调查范围、加强水产品放射性物质检测和原产地检查、继续限制日本水产品进口、对日本船舶压载水进行管理等。国际原子能机构监测工作组近期赴日本对福岛核污水排放计划的安全性进行检验。工作组指出，64种属于测定对象的核素主要基于预测结果选出，东京电力有必要根据实际测定结果予以调整。东京电力综合考虑实际测定数据、各核素半衰期等因素，将测定对象从原先的64种调整为30种，并向日本原子能管制委员会提交了实施计划修改案。日本原子能管制委员会批准了包含修改案在内的审查书。我国政府表示，去年11月东京电力向日本原子能管制委员会提交实施计划修改案后，我国向日方询问了核素调整依据等科学性问题；在去年12月举行的核污水有关局长级视频会议上，双方就技术性问题进行了讨论。