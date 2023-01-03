韩央行维持基准利率3.5%不变 下调今年经济增速预期

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国银行宣布维持基准利率不变。尽管物价仍在高位运行，但是出口和消费指标下滑，对经济衰退的担忧扩大，促使央行作出了这一决定。央行还小幅下调了今年的经济增速预期值。韩国银行金融货币委员会宣布维持基准利率3.5%不变。这是去年2月以来央行首次冻结利率，自去年4月以来的连续加息也由此告一段落。央行预计，即使物价上涨率逐步放缓，仍将维持在高于管理目标的水平上。不过政策环境存在较多的不确定性，将观察通胀放缓的速度和各类不确定性因素，据此判断是否有必要进一步加息。央行尤其就实体经济领域指出，出口持续减少，消费复苏的势头也在弱化，增长衰退的趋势持续。央行预计今后经济增速将持续低迷，将今年的经济增速预期值从1.7%下调至1.6%；今年的消费者物价涨幅预期值下调至3.5%，较去年11月的预期值低0.1%。不过央行也保留了进一步加息的可能性。央行强调，稳定物价仍将是今后的政策重点，并将在相当长一段时间内维持紧缩基调，与此同时判断是否需要进一步加息。央行的此次决定使韩国与美国的基准利率差维持在最高1.25%不变。不过央行预计美国的最终利率水平将高于此前预测，今后韩美利率差有可能进一步扩大。