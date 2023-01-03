尹锡悦：所有外交以经济和出口为中心 提振文化内容出口

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦23日提出今年出口额较去年增长0.2%、达到6850亿美元的目标。根据总统室公布的新闻资料，尹锡悦当天上午在青瓦台迎宾馆主持召开第4次出口战略会议，并提出今年实现“出口增加”的目标。此次会议旨在评估今年各领域出口环境、讨论出口提振战略，主要部门长官、次官，总统室幕僚和民间企业高层与会。尹锡悦在讲话中指出，“若出口放缓、贸易逆差持续，经济高度依外部的我国将十分困难”，“突破高利率等综合性危机的方法只有提振出口、扶持初创企业”。尹锡悦指示构建跨部门出口全力应对体系，并要求各部门设定目标出口额，由出口投资负责官（1级）检查、管理目标执行情况。尹锡悦表示，“应细致评估各部门的出口战略，通过跨部门合作为出口企业提供支援”，“将通过由我亲自主持的出口战略会议和一站式出口承包支援团，即刻为企业排忧解难”。尹锡悦还自称是“大韩民国1号营销员”，承诺“所有外交以经济和出口为中心，将奋斗在第一线”。尹锡悦还表示，将重点扶持核电、军工、海外建筑、农水产食品、文化内容和生物科学等12个领域。尹锡悦尤其指出，“韩国文化内容在全球范受到欢迎，出口规模增长；若计入其前后端联动效应，创造的经济价值十分巨大”，“有关部门应尽力将文化内容与时尚、旅游、食品、IT联系起来，使之高附加值化”。尹锡悦表示，“近期主力制造业的出口活力有所衰退，将扩大对制造业的税制抵免优惠”，“将扩大与电池、电动汽车有关的技术研发投资，对造船业将扩大船只、金融支援”。总统室表示，当天政府在会上报告了2023年出口环境和跨部门出口扩大战略（产业部）、农食品和海洋水产领域出口扩大战略（农食品部、海洋水产部）、韩国文化内容出口战略（文化部）。