Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩美日三国22日在东海公海举行联合演习,但是美国将演习地点标注为“日本海”。韩国军方要求美方修改。联合参谋本部公报室长李成俊(音)23日在例行记者会上表示,“美国印太司令部将演习地点标为‘日本海’,至今未更改”,“韩国已向美方提出修改要求”。联参有关人士表示,“我方要求美方将‘日本海’改为‘公海’”。韩美日昨天在距离独岛约180公里的公海上实施应对北韩弹道导弹的防御演习。美军在新闻资料中将演习地点写为“Sea of Japan(日本海)”。联参表示,美方所使用的“日本海”是印太司令部通常使用的标注方式。美军去年10月在关于韩美联合演习的公文中使用了“东海”的表述,日本提出抗议后修改为“韩国与日本之间的水域(waters between Korea and Japan)”。