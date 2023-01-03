韩政府制定今年出口6850亿美元目标

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韩国国际广播电台报道：韩国政府提出今年出口额6850亿美元（约折合892万亿韩元）的目标。产业通商资源部表示，23日尹锡悦主持召开的第4次出口战略会议敲定了今年政府跨部门出口扩大战略。这较去年底提出的6800亿美元上调了50亿美元。产业部表示，“所有部门都将怀着身为出口负责部门的责任感，动用所有可用的出口支援力量，团结一致向前迈进”。包括教育部、环境部、国防部等非产业部门和关税厅、专利厅、调达厅等支援部门在内，总计15个部门将为扩大出口出力。具体来看，各部门将指定出口投资负责官（1级），集中管理各部门负责的产品、行业的出口目标执行情况。另外，产业部长官主持的跨部门出口情况评估会议将每月评估各部门出口业绩，并定期向出口战略会议报告。政府层面上，今年将向出口扶持项目投入1.5万亿韩元预算，并供应最高362.5万亿韩元的贸易金融资金。各部门分配到的出口扶持项目预算为：产业部6692亿韩元、中小风创企业部2597亿韩元、农林食品畜产部1472亿韩元、保健福祉部1024亿韩元。从贸易金融供应额来看，韩国贸易保险公社为260万亿韩元，其次分别是韩国进出口银行82万亿韩元、信用担保基金14万亿韩元、技术担保基金3.3万亿韩元、产业银行和企业银行各2万亿韩元、韩国农水产食品流通公社5000亿韩元等。同时，政府为提高半导体、显示面板等主力产业的竞争力，确保军工等领域大规模项目的顺利承包，将加强12个领域的出口动力。其中包括加强对透明、车用、可穿戴三大融合型显示面板技术的开发支援方案，以及到2031年向人工智能、电力、车用等半导体的研发投资2.9万亿韩元等内容。另外，政府计划将农水产品、数字产业、生物保健培养为新出口动力。