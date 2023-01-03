韩总统室就国家搜查本部长任命问题承认人事验证存在疏漏

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韩国国际广播电台报道：被任命为国家搜查本部长的律师郑淳信因对其子校园暴力处分的处理问题而落马。第二天总统室随即表示在人事验证方面负有最终责任。总统室表示，由于是子女的问题，在验证方面存在局限，留下许多遗憾之处。总统室就取消郑淳信国家搜查本部长的任命发表正式立场。总统室表示，由于是子女的问题，在人事验证上存在不足之处。总统室发言人李度运表示，验证存在疏漏之处，总统室对此倍感遗憾。总统室基于公开合法的信息和口碑调查进行验证，因此很难获得关于子女的信息。有意见指出，KBS曾于五年前报道过该事件，总统室不可能不知情。对此，总统室表示，报道中人物为匿名，若非知情人士很难知道。总统室还表示，现行人事验证系统存在局限，将摸索制度改善方案。另外，尽管公职预备候选人问卷上有“是否有涉及家属的民事、行政诉讼”的项目，但仍未能筛查出郑淳信的不合格事由。据了解，郑淳信未如实回答该问题。共同民主党批评说，不到位的验证导致了此次人事重大事故，必须问责并道歉。负责验证的工作人员均为检察背景，社会常识已崩塌。共同民主党国会发言人吴永焕表示，对于检察背景的人士，不闻不问就予以人事验证豁免权，尹锡悦总统所说的公正和常识对于检察是例外。国民力量党反驳称，共同民主党曾强行任命前长官曹国。该党还指出，共同民主党应停止政治攻击，共同携手根除校园暴力。