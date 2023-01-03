韩人权委敦促政府接受制定全面性禁止歧视法等联合国建议

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韩国国际广播电台报道：韩国国家人权委员会敦促政府履行联合国人权理事会关于制定全面性禁止歧视法、废除死刑等的建议事项。政府须于6月向联合国报告是否接受建议。联合国人权理事会每四年六个月实施一次各国人权状况定期评估，今年对韩国的主要建议事项为制定全面性禁止歧视法、废除死刑、提高残疾人公共交通可及性。在此次定期评估中，联合国还提出了保护气候危机弱势群体的权利、预防人工智能导致的人权侵犯等。联合国还要求韩国改善难民审查制度。2014年至2018年期间，来自阿拉伯地区的50余名难民申请者的面试记录文件被造假，导致这些申请者的难民申请未能获批。另外，来自也门的难民申请者表示，面试官诅咒我，说了很多难听的话，他还要求我只能回答“是”或者“不是”。对于联合国的建议事项，国家人权委员会27日以委员长宋斗焕的名义发布声明，敦促政府尊重国际社会保护人权的决心，最大程度地予以接受。声明还指出，在讨论是否接受建议事项的过程中，应积极听取并反映人权委员会和市民社会的意见。联合国人权理事会定期评估的建议事项不具备法律约束力，但是否履行将成为国际社会评估一国人权状况的标准之一。韩国政府须在定于6月举行的第53届人权理事会会议前向联合国报告是否接受建议事项。