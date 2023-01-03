韩1月接待入境游客43.4万人次 预计大陆游客3月起正式回归

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韩国国际广播电台报道：韩国1月接待入境游客43.4万余人次，达到去年同期的5倍。27日，韩国旅游发展局的韩国旅游统计显示，今年1月访韩游客达到43.4429万人次，较去年同期（81851人次）猛增430.8%。其中，日本游客最多，为6.69万人次，其次是中国台湾（49477人次）、美国（49120人次）、中国香港（26777人次）、泰国（25823人次）等。香港和台湾游客同比分别猛增35132.9%和15912%。分析指出，这主要受到了春节和寒假带动海外旅游需求增加、航班增设等的影响。尽管受到签证发放限制、义务性核酸检测等的影响，1月入境的中国游客仍达到24946人次，同比增长162.9%。另外，1月赴海外旅游的韩国国民达到178.2313万人次，同比增长1108.9%。另有预测指出，中国经济活动重启将拉动韩国经济增长率上升0.1个百分点。韩国银行调查局亚太经济组27日公布的《中国重新开放对韩国经济的影响》资料指出，受经济活动重启的推动，今年中国经济增速将从4.5%上升至5.0%，韩国经济增速也将上升0.1个百分点。央行预计，对中国内需景气极为敏感的化工产品出口将复苏，手机、半导体等IT产品出口也将呈复苏势头。另外，来韩中国游客今年将恢复到200万人次。中国游客从2019年的600万人次跌至去年的20万人次。随着2月11日短期签证恢复签发、3月1日起义务性核酸检测措施解除，中国游客来韩旅游将正式恢复，有望大幅助推国内服务业销售额。央行指出，中国游客每增多100万人次，可带动韩国经济增速上升0.08个百分点。不过央行也指出，若中国经济以消费为主持续复苏，库存大量积累而对外需求低迷，则经济活动重启对韩国经济的提振效果有可能不及往年平均水平。同时，中国经济复苏有可能刺激国际大宗商品的价格，成为拉高国内消费者物价的因素之一。