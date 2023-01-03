韩国防部：积极推进战后重建等对乌人道主义援助

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部27日表示，对乌克兰的武器援助问题须从政府层面上予以探讨。政府在强调不援助杀伤性武器的同时，提到了探讨的必要性，令人关注政府会否在国际社会的反复要求下改变立场。国防部发言人全夏圭（音）当天在例行记者会上就对乌武器援助有关提问表示，政府不向乌克兰援助杀伤性武器的原则不变。韩国正积极推进包括战后重建在内的人道主义层面上的援助。对于乌克兰总统泽连斯基、北约秘书长斯托尔滕贝格等国际社会人士公开要求韩国提供武器援助，全夏圭表示，我们也很清楚相关情况，因此正积极推进包括战后重建在内的人道主义援助，不过武器援助问题需要在政府层面上予以探讨。泽连斯基当地时间24日在记者见面会上表示，若韩国提供武器援助，将十分欢迎，并称正邀请韩国领导人访问乌克兰。另外，据乌克兰驻韩国大使馆公开的消息，韩国联合参谋本部、韩美联合军司令部与乌克兰军就乌克兰当地民军作战问题进行了讨论。乌克兰驻韩国大使特米特里·波诺玛林科25日在推特上发帖称，访问了美军最大海外基地汉弗莱营，并出席了乌克兰军、韩美联合军司令部、韩国联合参谋本部讨论乌克兰战时民军作战的视频会议。波诺玛林科公开的照片中有联合参谋本部民军作战部长郑德成（音）、韩美联合军司令部民军作战部长迈克尔·格里尔等人。据韩美联合军司令部26日消息，该活动于2月23日在汉弗莱营举行。乌克兰驻韩大使馆、韩美军方及有关机构人士出席，乌克兰军有关人士以视频方式与会。民军作战是指军方在战时和平时面向平民展开的人道主义活动等对民间作战。军方表示，此次会议不涉及韩军或驻韩美军参与、援助乌克兰当地民军作战等事宜。韩美联合军司令部有关人士在与记者的通话中表示，此次活动旨在了解乌克兰当地民军作战环境，并从中汲取战时民军作战的经验。