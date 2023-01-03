韩政府指定锂、镍等十大关键矿物 延长储备天数

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将锂、镍等10种半导体、蓄电池生产所需矿物指定为关键矿物并予以重点管理。产业通商资源部27日公布了包括上述内容的关键矿物保障战略。产业部在半导体、蓄电池等国家尖端产业所需矿物中选定了33种，并将其中10种指定为“十大战略关键矿物”，予以重点管理。这十大矿物包括锂、镍、钴、锰、石墨、稀土等。这些矿物分布在全球多个国家，但处理和加工均集中在中国。对此，产业部计划到2030年将上述矿物对特定国家的进口依赖度降低至50%。为此，政府将制定关键矿物全球矿产地图和供需地图，并建立预警系统。另外，为应对供需危机，政府决定将关键矿物的储备天数从54天延长至100天。对于危险度较高的海外资源开发项目，将由公共机构进行勘探和可行性调查。若前景较好，将推动由民间企业投资。政府还决定加强税制支援，包括加强金融援助、对旨在取得采矿权的投资予以税额扣除优惠等，助力企业积极获取关键矿物。另外，政府制定了将目前停留在2%水平的关键矿物再利用比例提高至20%的目标。为此，政府将建立从电动汽车、蓄电池废原料中提取关键矿物并进行再利用的循环系统。政府还将构建验证中心、产业集群，为中小和中坚企业的再利用项目事业化提供援助。产业部长官李昌洋指出，我国对进口矿物的依赖度高达95%。为确保可持续的产业竞争力，确保关键矿物的稳定供应是必须解决的课题。