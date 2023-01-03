韩20-34周岁女性仅4%认同结婚和生育为必选项

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韩国国际广播电台报道：调查显示，在韩国20-34周岁的女性中，仅有4%认为结婚和生育是人生必选项。对社会包容度和公正度的看法越是负面，对结婚和生育的态度也越消极。根据《社会福利研究》刊登的《青年人群关于生活质量和社会质量的认知对结婚、生育态度的影响》，对281名20-34周岁未婚男女的调查结果显示，认同“结婚和生育在女性人生中为必选项”的女性仅占到4.0%，远远低于男性的12.9%。另外，42.9%的女性认为“结婚和生育对女性人生重要”，这一比例在男性中为61.3%，两者相差将近20个百分点。53.2%的女性认为“结婚和生育在女性人生中不重要”，是男性（25.8%）的两倍多。对教育水平、就业地位、健康状态、忧郁感、幸福感等生活质量的主观认识越是积极，回答“结婚和生育重要”的比例越高。另外，对社会的信赖度越高、对机会和平等的看法越积极，认为结婚和生育重要的比例也越高。研究还指出，对子女一代阶层流动可能性的看法越积极，就越看重结婚和生育。负责此次调查的首尔大学社会福利学系教授朴廷敏（音）指出，结婚和生育既是个人行为，也是在社会共同体这一背景下进行的社会行为，若要应对结婚率和生育率下滑的趋势，有必要努力提高社会包容力和凝聚力、改善社会质量，同时修复社会作为共同体的机能。