美国务院：北韩射导是不可忽视的挑战

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：针对北韩近期接连发射洲际弹道导弹，美国称这是对全世界安全不可忽视的挑战。韩美两国上周进行了假设北韩使用核武器的模拟演习，目前正计划扩大范围追加实施演习。美国国务院负责军控的副国务卿邦妮·詹金斯当地时间27日在联合国日内瓦办事处举行的联合国裁军会议高级别官员会议上表示，一直以来全球为减少核武器和大规模杀伤性武器等而进行的努力正受到威胁。詹金斯批判说，尤其是俄罗斯最近宣布停止参与同美国签订的减少核弹头和导弹的协定起到了决定性作用。詹金斯表示，这再次证明俄罗斯不是肯负责任的核拥有国，目前我们处于极为不稳定的安全环境。詹金斯说，中国、伊朗、叙利亚，以及北韩的弹道导弹试射及核试验准备也是世界安全不可忽视的挑战。北韩继1月18日发射“火星-15”型洲际弹道导弹（ICBM）之后，又接连发射超大型火箭炮和战略巡航导弹。韩国军方认为，北韩已具备以正常角度发射洲际弹道导弹的能力，进行第七次核试验的可能性也在加大。韩国政府强烈谴责北韩重启洲际弹道导弹发射，目前正致力于在紧急情况发生时获取美国核战略资产的帮助即加强延伸威慑执行力。上周韩国与美国实施了延伸威慑手段运用演习。韩国驻美国大使赵太庸表示，将于近期推进韩美两国各相关机构共同参与的延伸威慑手段运用演习（TTX）后续演习，韩美同盟的延伸威慑承诺正在得到切实落实。除军事方面外，韩美还在研讨今后将延伸威慑手段运用演习扩大至情报、外交、经济等领域。