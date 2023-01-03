韩共同民主党37名议员未对其党首拘捕同意案投反对票

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党共同民主党在27日该党代表李在明拘捕同意案投票前曾信心十足，坚信必将出现“压倒性否决”，但当天的投票结果却是“惊险否决”，离拘捕同意案获通过仅差10票。无效票和弃权票共计20票。据推测，共同民主党党内就有30多人未投反对票。由于共同民主党方面投票前深信将会获得“压倒性否决”，因此该党领导层决定采取“自由投票”原则。该党领导层曾预计，包括5名倾向于共同民主党的无党籍议员和基本收入党议员龙慧仁在内，反对票最多将达175票。共同民主党169名议员全员参加拘捕同意案投票，因此该党和外界多认为将可实现“压倒性否决”。但投票结果显示，赞成票、无效票和弃权票共计159票，反对票只有138票。据推测，在当初预计会投反对票的175人中，有37人未投反对票，这意味着除20票弃权和无效外，17人投了赞成票。“亲李在明派”的核心议员在接受KBS电话采访时表示，原本预计仅会有10人左右未投反对票，但投票结果却令人倍感意外。“非李在明派”的核心议员评价称，未投反对票的人超出预期，非常令人惊讶，这体现出议员们对李在明领导层的不信任。首都圈一位再选议员表示，应注意到有20张无效票和弃权票，虽然不同意进行拘捕，但也是对李在明代表领导体制提出的警告。