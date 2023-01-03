韩检方起诉涉嫌强制遣返脱北渔民的前政府主要人士

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韩国国际广播电台报道：一直调查脱北渔民被强制遣返疑惑的韩国检方将文在寅政府时期的主要相关人士移交法庭审判。首尔中央地方检察厅28日表示，对前青瓦台国家安保室室长郑义溶、前国家情报院院长徐薰、前总统秘书室长卢英敏、前统一部长官金炼铁进行了不拘留起诉。上述人员涉嫌《国情院法》上的滥用职权、捏造虚假公文等罪名。检方怀疑当时脱北渔民表明了投奔韩国的意向，但前青瓦台国家安保室室长郑义溶等人士仍指示相关公务员强制将这批脱北渔民送回北韩。在此过程中，还妨碍了脱北渔民按照合法程序在韩国接受审判的权利。据了解，当时在国情院的主导下，对脱北渔民进行了联合调查，但郑义溶和前国家情报院院长徐薰涉嫌草率结束调查。徐薰还涉嫌指示在联合调查报告中删除脱北渔民希望投奔韩国的事实记载，并在仍进行调查的过程中，像已结束调查一样捏造了报告。去年7月，检方因北韩人权团体告发而正式展开调查后，郑义溶曾表示，当初脱北渔民没有投诚意向，自己做出了最妥善的决定。但检方表示，即使投奔意愿不明确，也不能断定他们愿意回到北韩，并继续展开了相关调查。检方认为当时的安全部门最高负责人郑义溶主导了犯罪，并在未对文在寅前总统进行调查的情况下结束了相关调查。