尹锡悦三一节致辞：回顾不幸的过去 思考未来的繁荣

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韩国国际广播电台报道：在迎来第104周年三一节之际，韩国总统尹锡悦表示，三一节是回顾不幸的过去、思考未来繁荣的一天。尹锡悦1日出席在首尔中区柳宽顺纪念馆以“再一次，大韩民国！新的国民之国”为主题举行的第104周年三一节纪念仪式时作出了上述表示。尹锡悦强调，谨向为祖国的自由和独立而牺牲和献身的殉国先烈和爱国志士致敬，我们现在取得的繁荣是为了维护和扩大自由而不断努力和相信普遍价值所取得的结果。“三一万岁运动”是为建立国民是主人的国家、自由民主国家的独立运动，这是一个历史性的日子，展现出渴望新变化的我们期盼着一个怎样的世界。尹锡悦还说，日本从过去的军国主义侵略者转变为和我们共享普遍价值，在安全、经济和全球议程上协力的合作伙伴。尹锡悦还说，为克服综合危机和严峻的北核威胁等安全危机，韩美日间的合作比以往任何时候都要重要。应与共享普遍价值的国家携手合作、为世界民众的自由扩大和世界共同的繁荣作出贡献。尹锡悦表示，无论是光荣的历史，还是羞愧悲伤的历史，我们都不能忘记，这是为了守护和准备未来。应继承《己未独立宣言》的精神，创造自由、和平、繁荣的未来。尹锡悦和金建希女士以及独立有功者和遗属等1300余人出席了当天的三一节纪念仪式。三一节独立有功奖励对象为104人，尹锡悦在纪念仪式上向5名奖励对象遗属颁发了勋章。