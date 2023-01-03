韩朝野缅怀三一运动精神

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韩国国际广播电台报道：在迎来104周年三一节的1日，韩国朝野齐声缅怀殉国先烈崇高的牺牲精神。不过朝野双方仍争执不下，执政党国民力量党主张从当天起召开的3月临时国会会议是旨在保护在野党共同民主党代表李在明的“防弹会议”，而共同民主党则批判尹锡悦政府的对日本政策。国民力量党首席发言人朴正河表示，对为国捐躯的殉国先烈和爱国志士的伟大牺牲精神致以敬意和感谢。三一运动是我们宪法精神的根源，为了下一代，应崇高地继承下去。朴正河批判说，在为自由献身的三一节，共同民主党却为保护其党首一人要求召开临时国会会议，这是共同民主党不打自招、承认将召开“防弹国会”，令国民们感到无比愤慨。共同民主党发言人金宜谦在书面记者会上说，殉国先烈奋力抗拒日帝殖民支配、追求祖国独立，我们缅怀他们高贵的牺牲和崇高的精神。不过历史尚未完成，日本仍然否认强征，并拒绝向慰安妇受害者正式道歉和赔偿。金宜谦说，尹锡悦政府在改善韩日关系的美名下，一贯推行屈辱外交，并以由韩国企业代替日企向被强征劳工受害者进行赔偿的第三方偿还方式向日本摇尾祈怜。正义党首席发言人金熙西（音译）在书面记者会上说，在解决被强征韩国劳工赔偿问题时，接受日本和战犯企业的道歉、反映受害者的意见妥善解决问题才符合三一运动的精神。