韩经济增长率连续两年低于经合组织平均值

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韩国国际广播电台报道：韩国于1996年成为经合组织（OECD）成员国后，经济增长率首次连续两年低于各成员国平均值。韩国不仅是去年第四季度出现负增长的十个成员国之一，今年的展望也不容乐观。有评价称，韩国已跌至经合组织内的“增长中等发达国家”。据韩国银行和经合组织1日消息，去年第四季度韩国实际国内生产总值（GDP）环比减少0.4%（初估值），继2020年第二季度以后时隔十个季度出现负增长。第四季度韩国经济增长率不仅远远低于经合组织成员国的平均值（0.3%），且在截至目前发布季度增长率数据的29个国家中，继波兰（-2.4%）、立陶宛（-1.7%）、奥地利（-0.7%）、瑞典（-0.6%）之后，处于第五低的水平。考虑到德国·匈牙利(-0.4%)、捷克(-0.3%)、芬兰(-0.2%)、意大利(-0.1%)等国家的数值，韩国是十个出现负增长的国家之一。另外，约三分之二的经合组织成员国（19个）去年第四季度实现了经济正增长。去年第一季度韩国经济增长率为0.6%、第二季度为0.7%，均高于经合组织成员国的平均值（0.2%和0.5%）。但第三季度仅增长0.3%，低于经合组织的平均值（0.4%）。第四季度则出现负增长，大幅落后于经合组织的平均值。去年全年韩国经济增长率为2.6%，也低于经合组织成员国的平均增长率(2.9%)。由此，韩国自1996年加入经合组织后，经济增速首次连续两年低于各成员国平均值。