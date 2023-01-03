美国务院对尹锡悦称日本为合作伙伴表示十分支持

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在三一节纪念讲话中将日本称为“共享普世价值的合作伙伴”。对此，美国国务院当地时间1日表示“非常支持这一愿景”。美国国务院发言人普赖斯在当天的记者会上就相关提问表示，尹锡悦总统明确提出了基于韩日两国共同享有的价值，同日本一道发展更具合作性、面向未来关系的愿景。普赖斯还表示，我们认为，美方同韩日的三边合作对于解决21世纪挑战课题十分重要。普赖斯还指出，我们赞赏最近几个月间尹锡悦总统和岸田文雄首相为改善两国关系所作出的努力，我们始终建议韩日两国共同努力，通过促进治愈、和解的方式来解决历史问题。普赖斯表示，韩美日三国合作旨在集体应对北韩所造成的威胁和挑战，对应对印太地区内外部的挑战也深具价值。对于日本声称韩国独岛的主权属于日本，普赖斯表示，同盟国之间存在有待解决的问题，我们希望寻求建设性的解决方法，确保韩日两国、韩美日三国层面的合作能够继续向前。另外，俄罗斯警告称，韩国参与对俄制裁有可能影响韩半岛稳定。对此，普赖斯表示，韩半岛和平这一问题原则上是韩国与北韩之间的问题。普赖斯强调美国对韩国和日本的防卫承诺，并指出是北韩在拒绝美国关于真诚对话和外交的提议，且无视美方并无敌意的立场。