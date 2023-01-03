美公布新一轮对北制裁名单 众议院重新发起《韩半岛和平法案》

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韩国国际广播电台报道：美国政府针对北韩筹措核导研发资金公布新一轮制裁名单。与此同时，美国国会再次发起《韩半岛和平法案》。该法案在上一国会会期内未能得到处理。美国财政部将北韩七星贸易公社（音译）等三家机构和两名北韩人列入制裁名单。美国财政部认为，隶属于北韩政府的三家机构从事非法赚取外汇的活动，并伪装情报要员收集海外情报。此次新被列入制裁名单的两名北韩人则通过设立在刚果民主共和国的公司从事联合国所禁止的雕像出口等活动。受制裁的对象将被禁止进入美国，并冻结其财产、禁止其进行交易。此次制裁是继美国国务院近期再次将北韩列为“支持恐怖主义的国家”之后，美国为应对北韩接连挑衅采取的又一措施。美国国务院发言人普赖斯表示，美方密切关注北韩对同盟国施加的所有挑衅和威胁。与此同时，美国众议院重新发起《韩半岛和平法案》。该法案包括敦促宣布韩国战争终战、开设美北联络办公室等内容。美国众议院外交委员会民主党议员布莱德·舍曼等20名议员参与提案。美国众议院曾于2021年发起类似法案，但在野党共和党提出北韩人权问题，致使法案被保留并随着上一国会会期结束而被废除。目前共和党是多数党，预计此次法案被保留的可能性也很大。