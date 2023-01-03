韩财长：若半导体景气不反弹 一段时间内出口将难以复苏

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐2日指出，若半导体景气不出现反弹，一段时间内出口将很难复苏。秋庆镐当天在政府首尔办公楼主持召开紧急经济长官会议和出口投资对策会议。秋庆镐指出，从1月产业活动动向来看，出现了整体产业生产时隔四个月正增长（0.5%）等积极迹象，但出口持续低迷，今后经济运行的不确定性仍然很高。秋庆镐指出，2月出口和贸易收支显示，全球经济和我国经济都很困难，若半导体景气不出现反弹，一段时间内出口复苏将受到制约、面临较大困难。秋庆镐表示，将确保半导体、蓄电池、电动汽车等主力产业的技术实力、培育人才，提高产业竞争力，并加强对核电、军工等12个新出口动力产业的针对性支援。秋庆镐还表示，将重点培育韩国内容产业，争取到2027年实现年出口额250亿美元的目标。为此，政府将到今年下半年为止在纽约、伦敦等五座城市增设内容海外商务据点，并与驻海外文化院联动，到2027年扩大至50个。秋庆镐还表示，将积极吸引外国游客。他指出，最近主要国家放宽入境限制、国际航线运行恢复，国际旅游市场正式重启。今年访韩游客已恢复到疫情前约40%的水平。秋庆镐表示，将借中国入境人员防疫措施放宽的机会，加快增设韩中航班、重启客轮运行，重点推动中国游客人数尽早恢复的方案。此外，秋庆镐表示，将把今明两年指定为韩国访问年，着重举办与韩流音乐会连动的旅游活动，同时发展医疗旅游、游艇旅游等高附加值旅游产业，并有条不紊地推动各地区综合海洋休闲旅游城市建设项目。秋庆镐表示，不久后将公布具体的旅游提振方案。