韩各地中小学时隔四年举行无口罩线下开学典礼

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：2日，韩国各地中小学时隔四年举行无需佩戴口罩的线下开学典礼。另外，新冠自我诊断应用程序义务登记、体温检测、就餐区隔栏设置等规定也均放宽或取消。不过课间开窗换气、日常消毒等基本防疫措施则得到保留。全国中小学2日举行了无需佩戴口罩的开学典礼，开始新学期。这是自2019年3月以来首次在口罩令解除的情况下举行线下开学典礼。2020年新冠疫情暴发后，各级学校直到4月中旬后才举行线上开学典礼。2021年、2022年的开学典礼则在采取强制性口罩令、保持社会距离防疫措施的情况下举行。为了配合恢复日常的基调，学校防疫系统也做出了调整。到校前新冠自我诊断应用程序义务登记措施被放宽，只有在出现新冠疑似症状、迅速抗原检测呈阳性或因同居家人确诊而接受核酸检测的情况下建议登记。体温检测、学校就餐区隔板设置等强制性措施也被取消，改为由校长决定。随着今年1月底室内口罩禁令解除，校园内是否佩戴口罩由本人自行决定，不过校车内仍须佩戴口罩。此外，课间换气、运营有症状者临时观察室等基本防疫措施则得到维持。教育部将自2日起的两周指定为“学校防疫特别支援期”，将为学校提供防疫人员、防疫物资等方面的支援，并确保新防疫方针在现场得到落实。以2日0时为准，韩国新增7561例新冠确诊病例，是去年6月底以来的最低值。