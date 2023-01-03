韩美实施定期联合特种作战演习 美军投入特种作战飞机

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据韩国联合参谋本部2日消息，联合参谋本部议长金承谦27日视察了韩美例行联合特种作战演习（Teak Knife，柚木刀），检查作战执行程序。据联合参谋本部消息，此次演习于2月初启动，本周韩美特种作战要员正进行战机火力诱导演习，以熟练掌握通过航空火力精准打击敌方区域目标的作战流程。此次演习首次投入了美国AC-130J特种作战飞机。该型号飞机有“空中战舰”之称，属于紧急情况下投入韩半岛、执行对北特种作战任务的增援战力。联合参谋本部公开的视频显示，AC-130J使用GBU-39、AGM-176、AGM-114等精密诱导武器精确命中无人岛目标，随后用机关炮和曲射炮对岛四周进行轰炸。联合参谋本部公报室长李成俊（音）当天在例行记者会上表示，此次投入的AC-130J是升级后的最新型。金承谦前往部署AC-130J的飞行基地检查了作战武装力量和任务执行程序。金承谦指示，通过联合特种作战演习，掌握准确无误地打击敌方核心设施的能力、提高韩美互操作性、完善战时联合作战执行态势。金承谦还强调，北韩的威胁日益加剧，必须时刻具备任何时间、接到任何任务，都能予以敌方致命打击、赢得胜利的能力和态势。韩美联合特种作战演习属于实战性空对地多域演习，旨在熟练掌握特种部队在接受航空支援的情况下渗透至敌方内部的一系列特种作战过程。韩美从上世纪90年代起每年定期举行一到两次该演习，不过由于作战内容敏感，往往不予以公开。据驻韩美国特种作战司令部（SOCKOR）消息，美国空军空中机动司令部、海军特种作战战团、陆军特种作战司令部等参加了此次演习。美国空军特种战术战队为此次演习加入了驻韩美国特种作战司令部。