韩政府集中所有部门力量推动出口

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韩国国际广播电台报道：韩国出口连续五个月减少、贸易收支逆差已持续一年，政府决定动员所有部门力量推动出口。产业通商资源部2日表示，该部长官李昌洋在政府首尔办公楼紧急召开出口和投资责任官员会议，19个部门负责出口和投资的室长级官员与会。尹锡悦总统2月23日主持召开第四次出口战略会议，要求建立跨部门出口驱动体系。2日的会议旨在正式启动该体系，检查评估各部门的出口目标和执行情况。产业部表示，2月出口减幅和贸易收支逆差幅度较1月有所收窄，但内外部出口和投资环境仍不容乐观，因此紧急召开了此次会议。李昌洋在会上指出，从外部来看，全球经济持续低迷、高利率基调持续。从内部来看，大规模能源进口、劳资关系不稳定等因素尚存，旨在提高国家战略技术投资税额扣除率的《税务特例限制法》修订工作也被推迟，形势十分严峻。李昌洋强调，所有部门必须竭尽全力实现今年出口额6850亿美元的目标，政府将在上半年集中投入规模达1.5万亿韩元的出口支援预算，致力于提供最高362.5万亿韩元的贸易金融，并为中东合作项目提供密切支援。各部门负责出口和投资的官员在会上报告了主要支援成果和今后的计划。另外，根据产业部前一天公布的数据，受半导体和对中国出口减少的影响，2月韩国出口额为501亿美元，同比下滑7.5%，连续五个月负增长。