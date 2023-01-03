韩统一部成立54周年 长官权宁世敦促北韩回应离散家属问题对话

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部长官权宁世敦促北韩积极考虑去年9月韩方抱着诚意提出的解决离散家属问题的对话，并尽快作出回应。统一部成立54周年纪念活动2日在政府首尔办公楼举行。权宁世长官在纪念讲话中指出，离散家属问题是超越理念和体制的人伦和道义问题。更重要的是，离散家属年事已高、所剩时间无几。权宁世强调，再次阐明我国政府不考虑政治、军事因素，始终一贯地推进人道主义援助和旨在解决离散家属问题等人道主义问题的合作。权宁世指出，北韩的威胁和挑衅只能招来我国和国际社会更强有力的遏制和制裁，北韩若真心为北韩居民的生活着想，就应该立即停止核威胁和挑衅，回应我方的“大胆构想”。权宁世指出，统一部于1969年3月1日即三一运动50周年之际成立，在过去54年间为使韩半岛实现可持续和平、减少分裂造成的不正常情况而不断努力。权宁世强调，半个多世纪后的今天，统一部仍未能达成最终目标（统一），统一部的存在意味着分裂状态的持续，希望能够实现不再需要统一部的那一天。外交部长官朴振在视频贺词中表示，北韩日益升级核导能力是迫在眉睫的安全威胁，这一问题的解决不能再推迟。外交部今后也将和统一部携手合作，全力保护国民的生命和安全、实现北韩的完全无核化。1969年3月1日，统一部的前身国土统一院成立，1990年改名为统一院，1998年更名为统一部。