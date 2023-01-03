尹锡悦：不会因政治和理念而过度征税

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，不会像过去的房地产税一样，被政治和理念所束缚进行不合理征税，导致国民承受痛苦，并过度侵犯国民的财产权。尹锡悦3日在首尔国际会展中心举行的第57届纳税者日纪念仪式上表示，将依法、透明、公正地运营税收制度。尹锡悦说，将实践为社会弱势群体提供大力支援的“弱势群体福利”，而不是（通过税收）拉拢政治阵营并获得选票的民粹主义“政治福利”。尹锡悦此番发言被解读为对前政府加强房地产征税等加税政策的批评。尹锡悦还强调，税收制度也存在“宪法价值”。尹锡悦说，税收的历史是自由民主主义的历史。国家最大限度地保障个人的自由、创意和财产权，个人通过法律规定的纳税义务对社会尽责，这是民主主义的发端，也是大宪章(Magna Carta)精神、宪法规定的自由民主主义和市场经济精神。尹锡悦表示，无论国家财政多困难，也不会对个体户、小工商户等实际上难以通过纳税不服从制度获得救济的群体过度征税，将落实异议申请、审查请求、审判请求等纳税不服从程序。总统室表示，这是自1970年以来，韩国总统时隔53年首次出席纳税者日纪念式。尹锡悦出席纪念式旨在向在全球综合性经济危机导致的困难环境下，仍忠实履行纳税义务的人们表示感谢。