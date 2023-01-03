韩政府拟修改每周最长52小时工作制 一周最长工作69小时、可申请长期休假

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韩国国际广播电台报道：韩国政府推动大幅修改以每周最长52小时工作制为代表的劳动时间制度，允许在业务繁忙期一周最长工作69个小时，并保障劳动者可申请长期休假。雇佣劳动部等有关部门6日在紧急经济长官会议上敲定了包括上述内容的劳动时间制度修改方案。政府认为，按周计算的劳动时间制度维持了70年，存在不合理部分，决定在维持大框架不变（基本工作40个小时+最长加班12个小时）的前提下，确保企业在经劳资协商后，可将计算单位从“周”改为“月”、“季度”、“半年”和“年”。与此同时，政府还对“季度”及以上单位的加班时间进行限制，最终每月加班时间不得超过52小时、每季度不得超过140小时、每半年不得超过250小时、每年不得超过440小时。由此，企业可根据业务情况调节周工作时间，一周最长可工作69个小时。另外，政府决定建立“劳动时间储蓄账户制度”，为劳动者自由使用休假创造条件。根据该制度，累计的加班时间作为额外休假，劳动者可与原有的年假一起使用，申请长期休假。自主选择劳动时间制也得到了进一步加强。所有行业的结算期延长至三个月，研发工作则延长至六个月。自主选择劳动时间制是弹性工作制的一种，根据现行《劳动基准法》，在结算期内，劳动者可在周平均劳动时间不超过52个小时的前提下自由调整劳动时间。不过2021年该制度的使用率仅为6.2%。此次修改方案中有不少部分需要对法律进行修改，然而目前占据国会过半席位的共同民主党和正义党反对政府方案，预计要通过国会存在不小的困难。政府6日至4月17日进行为期40天的立法预告，今年6月-7月将向国会提交《劳动基准法》等相关法律修正案。