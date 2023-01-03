去年韩流收支顺差规模创新高

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韩国国际广播电台报道：随着K-POP火爆全球、奈飞等流媒体平台上的韩流内容消费增长，去年韩流收支顺差创下新高。据韩国银行6日的数据，去年音像、影像和相关服务收入为17.02亿美元，同比猛增47.9%。同期音像、影像和相关服务支出为4.67亿美元，同比仅增长9.7%。由此，相关收支出现12.35亿美元的顺差，是2006年统计实施以来的最大值。音像、影像和相关服务收支反映了电视节目、电影、广播、音乐剧、音源等内容的海外收入和支出情况，也被称为“韩流收支”。音像、影像和相关服务收支于2021年猛增至7.3亿美元，去年再次增至12.35亿美元。这主要受到了收入大幅增长的影响，相关收入从2020年的8.09亿美元猛增至2021年的11.51亿美元，去年再次大幅增至17.02亿美元。分析指出，防弹少年团、BLACKPINK等偶像组合在全球获得成功，推动K-POP走出亚洲、走向世界。另外，《鱿鱼游戏》、《非常律师禹英禑》等韩剧在奈飞上收获超高人气，且《非常律师禹英禑》的知识产权（IP）为韩国制作公司所有，为韩流收支顺差作出了较大贡献。由于其他平台也纷纷向韩剧抛出橄榄枝，预计未来较长一段时间内韩流收支顺差将持续扩大。据CNN报道，今年奈飞将上线的韩国作品达到34部，创下历史新高。韩国文化体育观光部去年底公布了《第六次放送影像产业振兴中长期计划（2023年-2027年）》，将在技术传播、人才培养、制作基础建设等方面提供扶持，到2027年将放送影像产业的销售额提高至30万亿韩元。