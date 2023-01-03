韩政府正式公布被强征劳工受害者第三方代偿方案

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韩国国际广播电台报道：韩国政府正式公布由行政安全部下属被日帝强征受害者支援财团代替日本战犯企业赔偿受害者的方案。外交部长官朴振6日在外交部首尔办公楼召开记者见面会并表示，作为对被强征受害者及其遗属援助和损失救济的一环，被日帝强征受害者支援财团将向2018年大法院作出最终判决的三起案件的原告支付赔款和逾期利息。朴振还表示，若大法院对其他被保留的被强征劳工有关案件作出原告胜诉的判决，将以同样的方式向原告支付赔款和逾期利息。财团还计划进一步充实并扩大对受害者的纪念、历史教育、调查和研究项目，铭记被强征受害者的悲痛，在未来予以发展性继承。朴振表示，将通过民间的自发参与筹措资金，今后将进一步扩充与符合财团宗旨的工作有关的可用资金。不过朴振并未说明韩日两国企业的参与程度。预计浦项制铁等16家在1965年《韩日请求权协定》签署当时获得日本资金的韩国企业将首先参与赔款筹措工作。观察认为，日本战犯企业不会参与赔偿，不过政府期待日本一般企业主动参与。总计15名受害者可通过此次方案获得赔偿，这些受害者均为上世纪40年遭到三菱重工和日本制铁强征的劳动者。外交部表示，此次决定是符合大韩民国提升的国际地位和国家实力、顾全大局的决断，也是我国主导的解决方案。外交部还表示，政府抱着对高龄受害者的责任感，积极抚慰历史对国民造成的创伤。同时，韩日关系长期受阻，不能再放任不管。此次措施是超越矛盾和敌视、走向未来的新的历史性机遇。外交部和被日帝强征受害者支援财团表示，将向受害者和遗属详细说明后续流程，并继续努力征求拒绝接受政府方案的受害者的同意。朴振在记者见面会上表示，希望（日本）发展性地继承韩日两国于1998年10月发布的金大中-小渊惠三共同宣言，克服不幸的历史，共同努力发展睦邻友好和面向未来的关系。