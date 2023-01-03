韩执政党欢迎政府赔偿方案 在野党批不亚于三田渡之辱

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韩国国际广播电台报道：韩国政府公布被强征劳工受害者赔偿方案后，朝野发表了截然相反的立场。执政党国民力量党表示，当前韩国、美国、日本迫切需要展开安全合作，政府做出了顾全大局的决定。共同民主党等在野党则谴责称，这是外交史上最大的耻辱和污点，不亚于“三田渡之辱”。国民力量党表示，政府提出第三方代偿方案是顾全大局的决定。一直以来韩日关系被利用于国内政治，导致两国关系持续交恶，陷入了邦交正常化以来的最差状态，必须扪心自问这种状态是否符合国家利益。国民力量党非常对策委员长郑镇硕表示，这一方案综合考虑到了当前韩美日安全合作的迫切性和年轻一代对两国交流的热切期盼等因素。郑镇硕还表示，这一措施打造了新起点，是解决问题的开始、而非终点，现在轮到日本作出有诚意的回应。共同民主党对政府方案提出强烈反对，称此次措施是对要求日方真诚道歉和赔偿的受害者的践踏和二次伤害，也是违背大法院判决的暴行。共同民主党党代表李在明表示，尹锡悦政权最终选择了背叛历史正义的道路，可以说是无异于三田渡之辱的外交史上的最大耻辱和污点。正义党也称，政府未能争取到任何实际利益，反倒为战犯企业解决问题，是有意的亲日行为。正义党党代表李贞味表示，这完全追随了日本政府的主张。由于朝野立场分歧极大，预计政界在国会外交统一委员会等处的对峙将进一步加剧。