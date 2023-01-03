日外务大臣：继承金大中-小渊惠三宣言等历届内阁的历史认识

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韩国国际广播电台报道：日本外务大臣林芳正6日就韩国政府公布被强征劳工受害者赔偿问题解决方案表示，日方认为，这将使日韩关系恢复健康状态。林芳正当天下午召开记者简会并表示，重申日本政府全面继承包括1998年10月发布的日韩共同宣言（金大中-小渊惠三共同宣言）在内的历届内阁在历史认识上的立场。林芳正指出，日韩互为必须在应对国际社会诸多课题上展开合作的重要邻国，鉴于目前的战略环境，日本政府正加强包括安全领域在内的日韩和日美韩战略合作。林芳正表示，期待以此次（韩方对策）公布为契机，两国能在政治、经济、文化等领域扩大交流。韩国政府当天正式公布了由被日帝强征受害者支援财团代替日本企业向受害者支付赔款的方案。对于日本政府是否容许日企主动向财团捐款的提问，林芳正表示，韩国政府公布的措施并不以日企向财团出资为前提，日本政府对于民间人或民间企业主动参与国内外的捐款活动没有特别立场，对此次情况同样没有任何特别立场。另外，林芳正就关于日本对韩出口管制的提问表示，2019年7月公布的对韩出口管理新措施是从安全角度出发实施的适当管理，与劳动者（被强征劳工）问题无关。林芳正还表示，在出口管理问题上，日本以经济产业省为中心要求韩方予以适当应对，包括停止在世贸组织争端解决机制的诉讼。