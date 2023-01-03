美B-52H远程轰炸机在韩半岛参与联合军演 可搭载核武器

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韩国国际广播电台报道：可搭载核武器的美国战略武器再次在韩半岛部署。据韩国军方6日消息，美军远程轰炸机B-52H（同温层堡垒）当天在韩半岛与韩国空军进行联合空中演习。军方未公开演习的具体情况，不过这类演习通常以韩国F-15K等韩美军机组成编队飞行、护卫轰炸机的方式进行。这是B-52继去年12月之后，时隔三个月再次部署韩半岛。1952年首次飞行的B-52是美军最长寿的战略轰炸机，如今已发展至H型改良机型并正在服役。在美军三种轰炸机（B-52、B-1B、B-2）中，B-52和B-2可搭载核武器。B-52可搭载包括射程200公里空对地核导弹在内的最多31吨炸弹飞行超过6400公里，是可在轰炸目标后返回的远程轰炸机。韩美将于13日-23日举行“自由护盾”联合军演，此次B-52轰炸机的部署旨在向有可能借机挑衅的北韩提前发出警告。3月3日，美军B-1B战略轰炸机部署韩半岛，并与韩军F-15K、KF-16战斗机进行联合演习。北韩3月4日以外务省副相名义发表谈话称，美国和南朝鲜充满威胁、冠冕堂皇的言行和军事示威游戏正使朝鲜半岛（韩半岛）地区局势升温到极度危险的水平。此外，最近韩美在韩国国内部署了洛杉矶级攻击型核潜艇“斯普林菲尔德”号（SSN 761）、导弹驱逐舰“拉斐尔·佩拉尔塔”号(DDG-115)等，关于尼米兹号核动力航母(CVN-68)进入韩国港口的事宜也在协商中，预计今后美军战略武器在韩半岛的部署频率将越来越高。