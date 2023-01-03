去年韩人均国民总收入为32661美元 减少7.7%

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韩国国际广播电台报道：受韩元贬值等影响，去年韩国人均国民总收入（GNI）（以美元为准）减少近8%。若以韩元计算，则增加约4%。另外，去年第四季度和全年实际国内生产总值(GDP)增长率暂定值与速报值相同，分别为-0.4%和2.6%。据韩国银行7日发布的“2022年第四季度及年度国民总收入（初估值）”统计资料显示，去年韩国人均国民总收入为32661美元，较2021年的35373美元减少7.7%。若以韩元计算，为4220.3万韩元，同比增加4.3%。韩国银行介绍说，去年韩元兑美元汇率年均罕见下跌12.9%，名义国内生产总值减少8.1%，以美元为准的人均名义国民总收入也有所减少。不过以韩元计算的名义国内生产总值增长3.8%。2017年韩国人均国民总收入为31734美元，首次突破3万美元，2018年增至33564美元，但2019年为32204美元，2020年为32038美元，连续两年下滑。2021年，受疫情后经济复苏、韩元兑美元汇率年均上升3%影响，当年的人均国民总收入时隔三年反弹，为35373美元。不过2022年，随着韩元急剧贬值，导致以美元为准的人均国民总收入再次减少。