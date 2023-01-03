尹锡悦：政府发布被强征受害者解决方案是基于两国利益和谋求未来的结果

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦7日在首尔龙山总统室主持召开国务会议，在谈到政府6日发布的被强征受害者赔偿方案时表示，这是政府尊重受害者的立场、谋求韩日两国共同利益和未来发展方案的结果。尹锡悦6日通过总统室发言人李度运表示， 上述方案是为了面向未来的韩日关系所做出的决断。而尹锡悦亲自表态立场则尚属首次。尹锡悦说，政府一直以来为治愈被日帝强征受害者的伤痛、给予相应的赔偿而作出不懈努力，1974年和2007年通过特别法案，投入政府财政向受害者给予了赔偿。之前，尹锡悦在三一节纪念词中表示，日本过去是军国主义侵略者，现在则与我们共享普遍价值，在安全、经济、科学技术、全球议程上成为合作的伙伴。他还说，日本国民认为，如果解除新冠疫情暴发后实施的旅游限制，最想去的国家就是韩国。韩日贸易规模在韩国整体贸易规模中占比6%-7%，外国对韩国企业的直接投资规模中，日本和日本企业占比22%以上。尹锡悦在强调改善韩日关系的必要性时说，韩日之间面向未来的合作不仅有助于韩日两国关系,还能守护整个世界的自由、和平与繁荣。尹锡悦在当天的国务会议上还表示，为了韩日两国面向未来的合作，须构筑两国政府各部门的合作机制，还须为拟定经济界、未来一代的实质性交流合作方案给予援助。尹锡悦的表态被解读为，在被日帝强征受害者赔偿问题上，过去也不是日本方面直接提供赔偿，而是韩国政府投入财政进行赔偿。尹锡悦再次提到日本从军国主义侵略者成为合作伙伴，并强调了改善韩日关系的必要性。但尹锡悦除了表示日本过去是军国主义侵略者以外，并没有提及日本方面的责任，也没有要求日本政府或被告日本企业转变立场作出回应。韩国第一在野党共同民主党对政府提出的赔偿方案提出强烈反对，称此次措施是对要求日方真诚道歉和赔偿的受害者的践踏和二次伤害，也是违背大法院判决的暴行。