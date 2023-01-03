金与正：北韩已准备好采取压倒性行动

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党副部长金与正在反对韩美联合军演的同时表示，北韩随时能对韩美两国采取压倒性行动。北韩外务省7日也发表谈话称，爆发核战争的危险已进入现实阶段，敦促韩美停止联合军演。KBS记者报道说，北韩劳动党副部长金与正7日发表谈话称，朝鲜正密切关注南朝鲜和美国的军事动向，处于随时可根据研判采取迅速压倒性行动的准备态势。金与正表示，韩美当局不应再做出致使局势进一步恶化的言行。分析认为，金与正的发言预示北韩计划针对从下周开始的大规模韩美联合军演采取军事应对行动。有报道说，2月24日美国印度太平洋司令部司令表示，如果北韩向太平洋发射洲际弹道导弹，将立即予以击落。对此，金与正予以强烈抨击，她说，朝鲜在美国没有专属管辖权的公海和空域进行对周边国家安全毫无威胁的战略武器试验，如果美国对此采取拦截等军事应对行动，将被视为对朝鲜的宣战。北韩外务省表示，南朝鲜和美国的联合军演是北侵战争演习，敦促韩美停止联合军演。北韩外务省在谈到美军战略轰炸机B-52H参与韩美联合军演时表示，爆发核战争的危险阶段已经从“假设”升级为“现实”，如今在朝鲜半岛上能够出现激烈的物理冲突。对此，韩国统一部一位官员表示，北韩冒然进行核武器和导弹开发才导致局势的恶化。敦促北韩即使是现在，也应停止挑衅与威胁，选择可以实现和平的正确道路。