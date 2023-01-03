去年韩国家庭课外辅导费总额创新高

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韩国国际广播电台报道：受新冠疫情影响而一度减少的课外辅导费目前再度呈现增加势头，去年韩国课外辅导费总额创下历来最高纪录。去年，韩国课外辅导费规模为26万亿韩元，折合每名学生月均课外辅导费超过40万韩元。且按照不同的家庭收入，课外辅导费支出也呈现较大差异。据KBS记者报道，去年韩国全面解除保持社会距离措施以后，课外辅导费支出总额和课外辅导参与率呈现大幅上升势头。据统计厅发布的最新调查结果显示，韩国国民去年的课外辅导费总额为26万亿韩元，同比增加2.5万亿韩元，创下统计厅2007年开始发布相关统计以来的最高值，其增幅继2021年之后为历来第二大规模。其中，小学生的课外辅导费为11.9万亿韩元、初中生为7.1万亿韩元、高中生为7万亿韩元，中小学学生的课外辅导费均呈现同比上升趋势。据调查，近八成学生接受过课外辅导，参加比率最多的为小学生，达到85.2%。学生每月人均课外辅导费为41万韩元，其中高中生最多，为46万韩元。课外辅导费增幅最多的为小学生，达到13.4%。另外，收入越高的家庭，子女课外辅导费的支出就越多。家庭月收入未满300万韩元的家庭月均课外辅导费不到18万韩元。而月收入在800万韩元以上的家庭课外辅导费接近65万韩元。按地区来看，在首尔接受课外辅导的学生月均支出超过70万韩元，比中小城市高出20万韩元。另据统计，去年放学后学校课外辅导费总额为6886亿韩元，较一年前增加了55%以上，学生参与率为36.2%。