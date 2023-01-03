柏林国际旅游交易会时隔四年开幕 韩国馆备受关注

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韩国国际广播电台报道：世界规模最大的旅游业展会——柏林国际旅游交易会时隔四年拉开帷幕。为迎合新冠疫情后激增的旅行需求，共有150多个国家参展。突出了“韩国内容”的韩国馆备受青睐。各国具有特色的展位遍布场内。以旅游为主题的世界规模最大的旅游业展会——柏林国际旅游交易会时隔四年开幕。这是新冠大流行后首次举行线下大规模旅游会展活动，共吸引了150多个国家的5500多个机构参与。为重新激活新冠疫情后停滞不前的旅游业，参展国家设置了各自的展览摊位，积极宣传本国的旅游和文化内容。位于东亚馆最前列的韩国展馆备受参观者的瞩目。展馆前展示的韩剧《鱿鱼游戏》中的影像吸引了人们的视线。另外，展馆内还设有利用向导机器人拍摄纪念照等多种互动项目。参观者蒂姆·兰金（音译）说，展览真的很精彩！我还用互动方式拍摄了照片，我认为这是展示韩国文化的绝佳方法。韩国展馆内还展示有韩服和书法等传统文化内容，韩国电影和电视剧引发了观众的好奇心，并将这些兴趣自然而然地连接到韩国游之上。柏林市长弗朗西斯卡·吉菲也亲自来到韩国馆，表现出了对韩国文化的关心。韩国观光公社副社长李在桓表示，韩国17个市道有很多美丽的文化活动，但却不为人们所知，我们将致力于通过此次展会将这些介绍给全世界。随着新冠疫情期间萎缩的旅游业逐渐复苏，为了满足激增的旅游需求，各国在交易会场内展开了激烈的竞争。