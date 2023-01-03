韩执政党选出金起炫为党代表

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党选出金起炫议员为新任党代表。根据代议员、责任党员等选举人团手机投票和ARS电话投票的合计结果，金起炫总计获得24.4163万票，得票率过半，占总票数的52.93%，力压获得10.7803万票的候选人安哲秀。另外，千河览（音译）获得69122票，排名第三位。黄教安获得40222票，排名第四位。担任执政党司令塔的新任党代表金起炫是法官出身的四选国会议员，曾历任蔚山市市长。2003年，金起炫担任大国家党（国民力量党的前身）的副发言人，首次踏入政界。在第17届国会议员选举中，金起炫当选蔚山南区乙选区国会议员，随后在第18、19和21届国会议员选举中当选同一选区国会议员。金起炫去年在“朝小野大”的政治局面下担任国民力量党国会代表，助力尹锡悦政府的诞生。他在本轮全党大会中获得“亲尹锡悦派”的全面支持，克服了被认为是其弱点的认知度，并拉拢了中立派。在当天国民力量党全党大会中，该党前议员金在原、前非常对策委员会委员金炳玟、赵修真议员、太永浩议员当选最高委员，张艺灿（音译）当选青年最高委员。国民力量党新领导层的任期立即开始，将领导明年4月的国会议员选举。国民力量党非常对策委员会体制告一段落，即将着手进行党内职务人选确定工作。