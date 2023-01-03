KBS民调：尹锡悦施政消极评价占55.9% 52.1%认为否决李在明拘捕案是错误决定

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韩国国际广播电台报道：9日是第20届总统选举一周年。KBS实施的民调显示，55.9%的应答者对尹锡悦施政予以了负面评价，40.4%予以了正面评价。负面评价占比与两个月前基本持平，正面评价则上升了4.1个百分点，自KBS实施的就任百日民调以来首次突破40%。给予正面评价的最大原因是“推进劳动改革”（40.8%），负面评价的主要原因是“忽略经济民生对策”，“任人唯亲、人事考察不到位”等。对于尹锡悦剩余任期，给予负面展望的比率为52.6%、正面展望为44.2%，相较前一次调查，正面展望占比上升6.6个百分点，负面展望下滑7.3个百分点。另外，68.5%的应答者认为尹锡悦介入了国民力量党新领导层的组建过程，这一比例在国民力量党支持者中也高达56.2%。对于国会未通过共同民主党党代表李在明的拘捕同意案，52.1%的应答者认为是“错误的决定”，39.3%的应答者认为是“正确的决定”。53.9%的应答者认为检方针对李在明的调查是“正当的犯罪调查”，较认为是“政治报复调查”的应答比例高13个百分点。53.8%的应答者认为李在明“应卸下党代表职务”，40.7%的应答者认为“没有必要卸任”。对于明年4月举行的国会议员选举，48.1%的应答者认为“应支持在野党以牵制现任政府”，43.9%的应答者认为“应支持执政党以助力现任政府”。从政党支持率来看，国民力量党为36.7%、共同民主党为33.3%、正义党为4.3%、“无支持政党”为21.3%。国民力量党支持率较今年1月实施的新年民调上升3.5个百分点，共同民主党上升1.3个百分点，正义党下滑1.7个百分点。此次调查由KBS委托韩国Research于3月5日至7日面向全国1000名成人实施，调查方法为电话询问。详细内容可参考KBS官网。