韩统一部长官：禁止对北传单法是恶法 定将取消

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部长官权宁世9日批评《南北关系发展法》是“不容置疑的恶法”。《南北关系发展法》包括禁止散播对北传单的条款。权宁世当天在接受美国之音的采访时表示，该法条款从法律上切断了至少从一定程度上有助于北韩居民知情权的渠道，这是问题所在。最近有意见认为，向北韩居民宣传外部信息、谋求北韩本身的变化至关重要，权宁世对此表示“完全同意”。现行《南北关系发展法》规定，散播对北传单者可被处以最高三年有期徒刑或最高3000万韩元的罚金。权宁世表示，统一部已向宪法裁判所提交了违宪意见书，未来如有可能，一定会删除这一条款。另外，北韩先后释放了美国、加拿大、澳大利亚国籍的被扣押者，仅韩国公民仍被扣押。对此，权宁世表示，北韩的态度十分恶劣。北韩释放了韩裔外籍公民，却仅扣押韩国国籍公民，这是不应出现的情况。权宁世强调，未来南北重启对话后，将强调遭扣押者、被绑架者、国军战俘、离散家属问题等人道主义问题以及和人权有关的问题。当被问及身为统一部长官有什么想对北韩领导层和居民说的话时，权宁世表示，北韩当前的状况是不可持续的，希望北韩领导层能够清楚地认识到这一点，仔细思考北韩的未来。权宁世还表示，首先向北韩居民表示慰问，北韩从精英阶层到相对困难的群体都有机会通过与中国的交流看到外部世界，希望北韩居民能够从更加客观的角度来看待，推动北韩产生积极的变化。